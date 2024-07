Napindító: Dunda György - Egyre többen javasolják Kijevnek, hogy tegyen a tűzszünetért + videó

"Az ukrán híradások azt emelik ki, hogy a háború kitörése óta először jött a magyar miniszterelnök Ukrajnába és eleve 12 év után tett először látogatást Kijevbe. Minden ukrán sajtótermék beszámolt arról, hogy egy megfontolást javasolt Volodimir Zelenszkijnek a tűzszünet kapcsán. Itt valóban egy olyan merőben új üzenet érkezett, hogy eddig bármilyen politikus is érkezett Ukrajnába, azon kívül, hogy fegyvereket és mindenféle más hadászati technikai segítséget ígért Ukrajnának, hogy a háború folytatódjon, most ez az első olyan üzenet, hogy Orbán Viktor olyan megfontolással érkezett, ami épp a háború végét szorgalmazná."

