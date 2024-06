Napindító: Dunda György - Egyre hajlanak a kompromisszum keresése felé az ukrán polgárok + videó

"A Nemzetközi Szociológiai Intézet közzétett egy felmérést. Egyszerre több kérdésben is próbáltak valamire jutni. Egyrész a mozgósítás kapcsán, továbbá Volodimir Zelenszkij megítéléséről is tettek fel kérdéseket, illetve, hogy mi legyen a háborúval. (...) A háború kapcsán azt látjuk, hogy egyre inkább fásultabbak az emberek és egyre kevésbé utasítják el a kompromisszum keresést, mint mondjuk korábban."

Your browser does not support the video tag.