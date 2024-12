Napindító: Dunda György - Donald Trump 400 ezer ukrán áldozatról beszél + videó

Megosztás itt:

"Mi sem tudjuk, hogy mennyi lehet a valóságban az ukrán áldozatok száma. Ezt hadititokként kezeli az ukrán kormányzat. Sőt, korábban, amikor valaki ezt a témát pedzegette, akkor egyenesen hazaárulással vádolták meg és egész komoly következményei voltak. Most viszont mivel a nyugati sajtó az elmúlt hetekben sokat foglalkozott a témával, most pedig az új amerikai elnök megnevezte a Zelenszkijvel való találkozásuk után a 400 ezres számot, így sokan azt a kérdést teszik fel, hogy akkor kinek is higgyünk?"

- mondta Dunda György.