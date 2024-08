Napindító: Dunda György - Civilek rohamoztak meg egy toborzóirodát Ukrajnában + videó

Megosztás itt:

"Kisebb csetepaték már voltak korábban is a toborzóirodák és civilek között. (...) Ami most történt arra eddig nem volt példa. Nagyon sokan gyűltek össze és rendőrségi erősítést kellett hívniuk a toborzóiroda munkatársainak, akik kordonnal vették körül az irodát. A feldühödött lakosok nők és férfiak egyaránt autógumikat is dobáltak. Videók is készültek, amik meglehetősen gyorsan terjednek a közösségihálón. A helyiek azt kifogásolták, hogy három lakost erővel vittek be az irodába."

- számolt be a legfrissebb ukrán eseményekről Dunda György, a HírTV kárpátaljai tudósítója.