Napindító: Dunda György - Brutális áramkimaradásokkal riogatják az ukránokat a szekértők + videó

"Gyakorlatilag már a nyári időszakban elkezdték riogatni az ukrán lakosságot azzal, hogy az ország történetének egyik legnehezebb téli időszakára készülünk. Most, hogy beköszöntöttek a hidegek, megjelentek az első fagyok, volt ahol már havazott, Kijevben és Harkivban is, így ez a téma most ismét felmelegedett. Nem túl bíztató jóslatokat mondanak energiaügyi szakértők. (...) A legrosszabb forgatókönyv esetén, akár napi 20 órán át nem lesz áram"

- számolt be Dunda György Ukrajna legfrisebb híreiről.