Napindító: Dunda György - Bizonyos újságírókkal kivételezhet az ukrán kormány + videó

Ukrajnában az újságírókat nem érinti semmilyen felmentés a katonai szolgálat alól.

Egyes újságírókkal azonban tud kivételezni a kormány. Ugyanis a Kulturális Minisztériumnak jogában van védettséget biztosítani egyes újságíróknak, akik a minisztérium megítélése alapján az ország szempontjából létfontosságú munkát folytatnak.

„Jelen állás szerint azon országos csatornák, melyek csatlakoztak az állami telemaraton adásához, ami a háború kitörésének első napján indult és egy államilag szabályozott hírfolyamot közvetít a nap 24 órájában. Nos, ezek a csatornák, akik beálltak a sorba, az ő újságíróik egy részét felmentés illetheti meg. Mindenki másnak viszont tartania kell attól, hogy bármikor, bárhol igazoltatják és el is vihetik a frontra. Nekem itt Ungváron több ismerősöm is van, ukrán nyelvű kollégák, akik azóta már a fronton is vannak.”- mondta Dunda György, a HírTV kárpátaljai tudósítója.

Dunda György hozzátette: "Az egyik ismert ukrán oknyomozó portál egyik újságírója megjelentetett egy leleplező jellegű cikket, melyben az ukrán biztonsági szolgálat kiber bűnözés elleni vezetőjének a családi dolgait vizsgálta. Az újságíró leírta, hogy a vizsgált család a háború alatt több mint fél millió dollár értékű luxusingatlant tudott vásárolni Kijevben. A hétvégén az egyik plázában hirtelen körbevették az újságírót a hadkiegészítő munkatársai."