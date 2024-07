Napindító: Dunda György - Alvilági üzletág alakult ki a hadkötelesek külföldre csempészésére + videó

"Az ukrán állami határőrség szóvivője is elismerte egy interjúban, hogy mára ott tartanak a mozgósítás miatt, hogy valóságos alvilági üzletág telepedett rá arra, hogy a haköteles korúakat kicsempésszék az országból. (...) Hatalmas pénzek mozognak ebben, ezt mindenki tudja, hiszen sok mindent látni és hallani itt Kárpátalján. (...) Ott tartunk, hogy mostanra tízezer dollár is kevés lehet arra, hogy valaki ily módon a zöldhatáron távozzon."

Your browser does not support the video tag.