Napindító: Dunda György - Állampolgárságuk megvonásával fenyegetik a hadköteles, harcolni nem akaró férfiakat + videó

Orosz-barátsággal vádolja a nyugati sajtó nagy részét az ukrán vezetés. Dunda György kárpátaljai tudósítónk szerint Kijev azt kifogásolja, hogy olyan cikkek és írások jelennek meg a médiumokban, amelyek Ukrajna nehéz helyzetét mutatják. Az újságíró kitért arra is, hogy egyre gyakoribb az áramkimaradás, ami az ő munkáját is megnehezíti.

Your browser does not support the video tag.

Legfrissebb híreink Péntek estétől lezárások lesznek a Hősök tere környékén Lezárják rendezvény miatt pénteken este kilenc órától az Andrássy utat a Kodály körönd és a Hősök tere között, valamint szombat reggel kilenc órától a Dózsa György utat a Podmaniczky utca és a Városligeti fasor között rendezvény miatt. Vasárnap délig még kérhető mozgóurna Vasárnap délig kérhetnek mozgóurnát azok a választópolgárok, akik egészségi állapotuk miatt nem tudnak vasárnap megjelenni a szavazóhelyiségben. A korábbi választásokon benyújtott mozgóurna-kérelmek a mostani voksolásra nem vonatkoznak, a választópolgároknak újra kell kérniük, ha ismét mozgóurnával szeretnének szavazni.