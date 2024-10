Napindító: Dunda György - Állampolgárságától fosztaná meg egy parancsnok a harcolni nem akarókat + videó

Megosztás itt:

Állampolgárságától kéne megfosztani azt az embert, aki nem hajlandó katonának állni - ezt mondta az egyik parancsnok Ukrajnában.

"Nagyon meredek dolgokat mondott Igor Obolensky. Ő az ukrán nemzeti gárda Tizenhármas zászlóaljának a parancsnoka. Egy televíziós interjúban beszélt erről. Több témát is érintett. Többek között azt is mondta, hogy akik elmentek Ukrajnából, hadköteles korú fériak és a felszólítások és a kérések ellenére sem hajlandóak visszajönni és fegyvert fognak a kezükbe, azoktól vonják meg az ukrán állampolgárságot. Hozzá kell tennem, hogy sokan ennek örülnének is, hiszen akik nem szeretnének haza jönni, már jelezték, hogy szívesen lemondanának az állampolgárságukról. (...) Jelenleg is nagyon sok kérvény van, de érdemben ezeket nem bírálják el."

- mondta Dunda György.