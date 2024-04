Napindító: Dunda György – A külföldön tartózkodó hadköteles korú férfiak mától nem kaphatnak útlevelet + videó

Megosztás itt:

A szombati ülésen az amerikai képviselőház egy kulcsfontosságú döntést hozott: jóváhagyta a 60.8 milliárd dolláros, Ukrajnának szánt katonai segélycsomagot. A javaslatot 311 képviselő támogatta 112 ellenében.

„Hatalmas megkönnyebbüléssel fogadta az ukrán ezeket a Washingtonból érkező jó híreket" – mondta Dunda György.

Hozzátette, elkezdődtek a találgatások mire lesz elég a segély összege.

„Volodimir Zelenszkij a napokban számtalan interjút adott ezzel a témával kapcsolatban, nyugati sajtónak, jellemzően amerikai hírcsatornáknak. Amellett, hogy méltatta ezt az amerikai segítséget, elmondta azt is, hogy a NATO tagországok az Egyesült Államok szereplői is jól járnak ezzel, hiszen elég most Ukrajnának fegyvert adni és nem kell katonákat, élő erőt biztosítani, mert azt biztosítja úgymond önerő felmutatásaként Ukrajna.” – mondta a HírTV kárpátaljai tudósítója.

Mindeközben a tegnapi nap folyamán az ukrán külügyminiszter-helyettes arról értesítette valamennyi ukrajnai külképviselet vezetőjét, hogy a mai naptól szüntessék meg az ukrán útlevelek kiadását, cseréjét, igénylését a külföldön tartózkodó hadköteles korú férfiak számára.

„Csak azok intézhetik ezeket az ügyeket, akiknek van katonakönyve. Márpedig ahhoz, hogy valakinek katonakönyve legyen, ahhoz haza kell jönni és így bármelyik EU-s országban is tartózkodjon az illető, nem lesznek legális okmányai.”