Napindító - Dunda György: Ukrajna továbbra is dédelgeti az EU-s csatlakozás vágyát, miközben a függetlenségéért küzd + videó

Megosztás itt:

Ukrajna 20 éve küzd, hogy az Európai Unió tagja lehessen, ez az egyik legfontosabb politikai cél most Ukrajnában. Ezek az EU-s álmok, ezek az EU-s remények két forradalmat is előidéztek, a 2014-es eseményeket nagyon megsínylette az ukrán gazdaság, nemhogy fejlődni nem tudott, de ugyanazt a szintet se érte el Ukrajna. A 2014-es események hatására történt meg az első orosz agresszió, a Krím megszállásával, ami azóta is tart - mondta Dunda György, a HírTV kárpátaljai tudósítója.