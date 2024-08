"Kárpátalján, de egészen országszerte nagyon sokat tudnának mesélni, hogy milyen is amikor a valóságban ez az energiakrízis megjelenik. Most a hétfői orosz bombázás után is nagyon nehéz időket kell élni áramszolgáltatás tekintetében. Hétfő után, már másnap 17-18 órás áramszünet volt, ahhoz képest péntekre jelentősen javult a helyzet. Ma az áramszolgáltató prognózisa szerint csak 7-8 órát kell nélkülözni az áramot."

