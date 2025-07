Kijevben lázadás tört ki az egyik toborzóban + videó

Továbbra is borzalmas esetek jellemzik a mozgósítást Ukrajában. Nemcsk Kárpátalján, hanem a fővárosban, Kijevben is történtek rendkívüli események. A hadkötelesek a lehető legextrémebb módjait választják a menekülésnek. A részletekről Dunda György tudósító számolt be.