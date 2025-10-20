Miért éppen Budapest? + videó

Megosztás itt:

Rámutatott, Magyarország az egyetlen egy Európai Uniós tagállam és a világon is kevés ilyen ország van, a nyugati amerikai és az Európai Uniós háborúpárti politikával szemben Magyarország 2022 február óta következetesen és bátran, akár a széllel szemben is, a nyugati széllel szemben, a háborúpárti széllel szemben felvállalta a békepárti politikát.

És személyesen Magyarország miniszterelnöke is békemissziót vállalt – tette hozzá.

Kiss Rajmund kiemelte,

a lényeg, hogy az amerikai elnök találkozik Vlagyimir Putyinnal Budapesten azért, hogy béke legyen a három és fél éve zajló borzalmas háborúban. Tehát ennél fontosabb esemény az elmúlt években nem volt.

