Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 20. Hétfő Vendel napja
Jelenleg a TV-ben:

Radar

Következik:

Bayer show 11:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Háború Ukrajnában

Miért éppen Budapest? + videó

2025. október 20., hétfő 09:01 | HírTV
elemzés Háború Ukrajnában Kiss Rajmund

Kész csatlakozni a budapesti békecsúcshoz Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, erről beszélt legalábbis egy amerikai televíziós csatornának. A téma kapcsán vendégünk volt Kiss Rajmund, az MCC Diplomáciai műhelyvezetője.

  • Miért éppen Budapest? + videó

Rámutatott, Magyarország az egyetlen egy Európai Uniós tagállam és a világon is kevés ilyen ország van, a nyugati amerikai és az Európai Uniós háborúpárti politikával szemben Magyarország 2022 február óta következetesen és bátran, akár a széllel szemben is, a nyugati széllel szemben, a háborúpárti széllel szemben felvállalta a békepárti politikát.

És személyesen Magyarország miniszterelnöke is békemissziót vállalt – tette hozzá.

Kiss Rajmund kiemelte,

a lényeg, hogy az amerikai elnök találkozik Vlagyimir Putyinnal Budapesten azért, hogy béke legyen a három és fél éve zajló borzalmas háborúban. Tehát ennél fontosabb esemény az elmúlt években nem volt.

Teljes elemzés:

 

 

További híreink

Őszi csoda itthon: így hozhatjuk ki a legtöbbet az október 23-ai hosszú hétvégéből

Szijjártó Péter: Ma durva nap lesz Luxembourgban

Ennyi, itt a vége: leáll a népszerű üzenetküldő alkalmazás

Verstappenéket súlyosan megbüntették az Amerikai Nagydíj futama után

Hivatalos: botrányos szakításuk után újra összejöttek a TV2 sztárjai

Hát persze, letartóztatjuk...

Tragédiába torkollott egy leszállás a hongkongi repülőtéren

NB II: vezet a Vasas, hátrányban a Honvéd és a Vidi – élő eredménykövető!

Bepöccent a német lakosság – a többség szerint le kell lőni a légterükbe érkező illegális drónokat

További híreink

Bepöccent a német lakosság – a többség szerint le kell lőni a légterükbe érkező illegális drónokat

Paláver – Megdöbbentő fordulat: Zelenszkij Budapestre jönne + videó

Roma közösség vonult utcára a gyerekházasságot tiltó javaslat ellen

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Brüsszel háborús pszichózisban, de jön a budapesti Trump–Putyin-csúcs + videó
2
Itt a komoly diplomáciai fordulópont – Zelenszkij találkozna Putyinnal a magyar fővárosban
3
A békecsúcs bejelentése óta egyetlen kérdés maradt a fanyalgók kezében – íme, Orbán Viktor válasza
4
Roma közösség vonult utcára a gyerekházasságot tiltó javaslat ellen
5
Szijjártó Péter: Ma durva nap lesz Luxembourgban
6
Csörte – A budapesti békecsúcs bejelentése nem jó hír Magyar Péternek + videó
7
Sajtóklub – Világraszóló diplomáciai siker, hogy Budapest ad otthont a békecsúcsnak + videó
8
Hatalmas a csalódottság Ukrajnában, mivel elbuktak Zelenszkij Tomahawk-reményei + videó
9
Időközi választás Zselickisfaludban: a korábbi polgármester ismét győzött, akadt, aki nulla szavazattal zárt
10
Tragédiába torkollott egy leszállás a hongkongi repülőtéren

Legfrissebb híreink

Robert De Niro előkapta a náci kártyát

Robert De Niro előkapta a náci kártyát

 Robert De Niro amerikai filmsztár ismét politikai állásfoglalásával került a figyelem középpontjába. A színész az MSNBC The Weekend című műsorában Joseph Goebbelshez, Adolf Hitler hírhedt propagandistájához hasonlította Donald Trump amerikai elnök főtanácsadóját, Stephen Miller-t.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Kuleba páldája jól mutatja az ukrán hatalmi elit képmutatását + videó

Kuleba páldája jól mutatja az ukrán hatalmi elit képmutatását + videó

 Dmitro Kuleba volt ukrán külügyminiszter, aki az elmúlt években mindenkit hazatérésre bíztatott, hogy tűzzel-vassal küzdjön az oroszok ellen, most Volodimir Zelenszkij egy új rendelete miatt az éj leple alatt elhagyta Ukrajnát. A részletekről Dunda György ungvári tudósító számolt be a Napindítóban. 
Az ukrán határőrök agyonlőttek egy menekülő hadkötelest + videó

Az ukrán határőrök agyonlőttek egy menekülő hadkötelest + videó

 Tragédia történt az ukrajnai Odessza megyében, amikor két hadköteles férfi megpróbált átjutni Moldovába a határkerítésen keresztül. A megfékezésükre kivezényelt határőrök egyike halálos lövést adott le. A részletekről Dunda György kárpátaljai tudósító számolt be a Napindítóban. 
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!