Láncreakció – Szijjártó Péter: Az elmúlt öt évben romlott az EU biztonsága és versenyképessége, ami indokolja a brüsszeli vezetőváltás + videó

A vártnál gyorsabb ütemben fejlődik az orosz hadsereg, mondta a norvég csapatok főparancsnoka a Breaking Defense című lapnak. Eirik Kristoffersen arról beszélt, hogy Oroszország „lényegében átállt a háborús gazdaságra”, és most már gyorsabban képes fegyvereket gyártani, mint 2023-ban. Hozzátette: "Oroszország is tanult a 2022-es kudarcokból. Megtanulták a leckét, és felhasználják az eredményeiket. Közben Közép- és Nyugat-Európa országai mostanra többet költenek fegyverkezésre, mint a hidegháború végén, derül ki a Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet, a SIPRI által közzétett jelentésből. 2022-ben és 2023-ban a védelmi és biztonsági kiadások Európa-szerte átlagosan 16 százalékkal nőttek, 2023-ban elérték az 552 milliárd eurót Lengyelország például 2014 óta több mint a duplájára növelte a fegyverkezésre szánt költségvetését.

Washington felajánlja, hogy több tízmilliárd euróval segíti az eladósodott Ukrajnát azon túl, hogy az Orosz Föderáció befagyasztott 280 milliárd eurós állami vagyonából származó jövőbeli kamatokat kívánják Kijevnek adni. Erről a Financial Times számol be. A világ legfejlettebb gazdaságait tömörítő G7-csoport megosztott abban, hogy mit kezdjen a Nyugat által Ukrajna elleni háború kezdete óta befagyasztott orosz vagyonnal. Oroszország befagyasztott eszközeinek több mint kétharmada az unióban van zárolva, az érintett európai pénzintézetek továbbra is kezelik, forgatják, így évente mintegy 3,6 milliárd dollár nettó nyereséget hoz. Az orosz központi bank által belgiumi alapkezelőknél tartott tőke kamatát tervezik Ukrajnának adni. Az Egyesült Államok azt javasolta a G7-es szövetségeseinek, hogy hozzanak létre egy mechanizmust legalább 50 milliárd dollár értékben kötvénykibocsátásra, amelyet az Orosz Föderáció befagyasztott eszközeiből származó nyereség biztosít.

