Láncreakció – Milyen következményei lehetnek annak, hogy a hétvégén Irán megtámadta Izraelt? + videó

Megosztás itt:

Több száz drónt és ballisztikus rakétát indított Irán Izrael ellen szombaton. Ezeknek többségét a légvédelmi rendszer és vadászgépek megsemmisítették. Joe Biden amerikai elnök azt mondta, több rakétát és drónt már Jordánia, illetve Szíria fölött lelőttek - ebben brit és amerikai gépek is segédkeztek. Sőt, Jordánia katonai repülői is részt vettek a műveletben. Légiriadó és fénycsóvák Jeruzsálem felett. Az izraeli hadsereg szombat éjjel jelentette be, hogy Irán támadást indított ellenük.

További szankciókat helyezett kilátásba Iránnal szemben a világ legfejlettebb gazdaságaiból álló G7-csoport, a szombati Izrael elleni támadásra válaszul. A G7 vezetői vasárnap videokonferencián tárgyaltak, a Giorgia Meloni olasz miniszterelnök által összehívott rendkívüli ülésre azt követően került sor, hogy Irán szombat este több mint 300 rakétát és drónt lőtt ki Izraelre. A G7-ek vezetői a megbeszéléseket követő közös nyilatkozatukban úgy fogalmaztak: Iránt tovább lép a „régió destabilizálása felé”, Teherán „kockáztatja, hogy ellenőrizhetetlen regionális eszkalációt vált ki”. „Ezt el kell kerülni”. Leszögezték: „Továbbra is azon fogunk dolgozni, hogy stabilizáljuk a helyzetet és elkerüljük a további eszkalációt”.

Amerika betiltja az orosz fémek importját. Washington megtiltotta az orosz eredetű alumínium, réz és nikkel behozatalát az Egyesült Államokba, és arról egyeztetett az Egyesült Királysággal, hogy az említett fémek kereskedelmét visszaszorítsák a globális tőzsdéken. A döntés az Oroszországban 2024. április 13. után előállított fémekre vonatkozik, a lépés eredményeként a Londoni Fémtőzsde és a Chicagói Árutőzsde a továbbiakban nem fogadja el az Oroszország által gyártott új alumíniumot, rezet és nikkelt. Az amerikai kormány tájékoztatása szerint a fémtőzsdék központi szerepet játszanak az ipari fémek kereskedelmének elősegítésében szerte a világon. Közös fellépéssel az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság megfosztja Oroszországot az Ukrajna elleni illegális háború finanszírozásához szükséges bevételtől.

Bezárják az unió legnagyobb napelemgyárát. A svájci székhelyű Meyer Burger vállalat leállította a németországi Freiberg-ben lévő panelgyárát áprilisban, és az üzletet az Egyesült Államokba költöztetik. A napelemmodul-gyártó azt mondta, hogy 2023-ban 330 millió dollár nettó veszteséget könyvelt el. A svájci cég jelenleg egy új modulgyártó üzemet indít az arizonai Goodyearben. A németországi Thalheimben található napelemgyártó létesítménye látja el az amerikai gyárat. A Meyer Burger egy másik napelem-gyártó létesítményt is felállít Colorado Springsben, Colorado államban. Ennek érdekében olyan berendezéseket költöztetnek az Egyesült Államokba, amelyek eredetileg a thalheimi termelést hivatottak bővíteni – mondta a vezérigazgató.

Washington felajánlja, hogy több tízmilliárd euróval segíti az eladósodott Ukrajnát azon túl, hogy az Orosz Föderáció befagyasztott 280 milliárd eurós állami vagyonából származó jövőbeli kamatokat kívánják Kijevnek adni. Erről a Financial Times számol be. A világ legfejlettebb gazdaságait tömörítő G7-csoport megosztott abban, hogy mit kezdjen a Nyugat által Ukrajna elleni háború kezdete óta befagyasztott orosz vagyonnal. Oroszország befagyasztott eszközeinek több mint kétharmada az unióban van zárolva, az érintett európai pénzintézetek továbbra is kezelik, forgatják, így évente mintegy 3,6 milliárd dollár nettó nyereséget hoz. Az orosz központi bank által belgiumi alapkezelőknél tartott tőke kamatát tervezik Ukrajnának adni.

Egy újabb pénzpiaci válságra figyelmeztetett a világ talán legbefolyásosabb bankárja, a JPMorgan vezérigazgatója, a geopolitikai változások bizonytalansága miatt. Jamie Dimon értékelésében azt mondta, hogy szinte minden nemzet érezte tavaly a globális gazdasági bizonytalanság hatásait, beleértve a magasabb energia- és élelmiszerárakat, az inflációt és a változékony piacokat. Az Ukrajnában és Gázában zajló háborúval és annak hatásaival kapcsolatban kifejtette: Noha mindezek az események és a kapcsolódó instabilitás komoly következményekkel járnak cégünkre, kollégáinkra, ügyfeleinkre és országainkra, ahol üzleti tevékenységet folytatunk, ezek következményei a világra nézve, a globális rend átalakulása szempontjából – sokkal fontosabbak.