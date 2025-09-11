Kuleba páldája jól mutatja az ukrán hatalmi elit képmutatását + videó

Dmitro Kuleba volt ukrán külügyminiszter, aki az elmúlt években mindenkit hazatérésre bíztatott, hogy tűzzel-vassal küzdjön az oroszok ellen, most Volodimir Zelenszkij egy új rendelete miatt az éj leple alatt elhagyta Ukrajnát. A részletekről Dunda György ungvári tudósító számolt be a Napindítóban.
Halálos kimenetelű közúti közlekedési baleset történt a 39-es főúton csütörtök reggel Tállya térségében, ahol egy személyautó és egy kisteherautó ütközött össze - közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense az MTI-vel.
Rendet vág a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató az autópálya-matricák értékesítési káoszában, amelyben sok esetben nem megbízható szolgáltatások párosultak a lehúzós weboldalak arcátlanul magas kényelmi díjaival. Az autópálya-matricák terén indult változásról az állami társaság elnök-vezérigazgatója, Bartal Tamás nyilatkozott a Világgazdaságnak.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Vasárnap ünnepelte függetlenségének 34. évfordulóját Ukrajna, a hadban álló ország elnöke, Volodimir Zelenszkij pedig nagyszabású beszédet tartott és üzenetet fogalmazott meg Budapestre is, miszerint, ha hazánk nem változtat Ukrajna-politikáján, akkor további támadások várhatóak a Barátság-kőolajvezeték ellen.