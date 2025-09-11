Keresés

Háború Ukrajnában

Kuleba páldája jól mutatja az ukrán hatalmi elit képmutatását + videó

2025. szeptember 11., csütörtök 09:32 | HírTV
Ukrajna menekülés Volodimir Zelenszkij Dmitro Kuleba Háború Ukrajnában

Dmitro Kuleba volt ukrán külügyminiszter, aki az elmúlt években mindenkit hazatérésre bíztatott, hogy tűzzel-vassal küzdjön az oroszok ellen, most Volodimir Zelenszkij egy új rendelete miatt az éj leple alatt elhagyta Ukrajnát. A részletekről Dunda György ungvári tudósító számolt be a Napindítóban. 

  • Kuleba páldája jól mutatja az ukrán hatalmi elit képmutatását + videó

