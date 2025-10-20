Hatalmas a csalódottság Ukrajnában, mivel elbuktak Zelenszkij Tomahawk-reményei + videó

Az ukrán remények szertefoszlottak, amikor Zelenszkij megérkezésekor kiderült, hogy Donald Trump már Vlagyimir Putyinnal tárgyal, és gyökeres fordulatot vett a Tomahawk rakéták ügyében.
Dunda György kiemelte, az ukrán elnök ezúttal most egyedül utazott Amerikába, szemben a korábbi látogatással, amikor EU-s vezetők is elkísérték.
A beszámoló szerint az ukrán sajtó és elemzők keserű pirulaként fogadták a Trump–Putyin találkozó budapesti helyszínének lehetőségét.
Ha Magyarország lehet a közvetítő a nagyhatalmak között, az növeli Magyarország stratégiai súlyát, de bizonyítja az Európai Unió súlytalanságát is, különösen a brit, francia, német és lengyel vezetők esetében
– tette hozzá.
