Hatalmas a csalódottság Ukrajnában, mivel elbuktak Zelenszkij Tomahawk-reményei + videó

Az ukrán remények szertefoszlottak, amikor Zelenszkij megérkezésekor kiderült, hogy Donald Trump már Vlagyimir Putyinnal tárgyal, és gyökeres fordulatot vett a Tomahawk rakéták ügyében.

Dunda György kiemelte, az ukrán elnök ezúttal most egyedül utazott Amerikába, szemben a korábbi látogatással, amikor EU-s vezetők is elkísérték.

A beszámoló szerint az ukrán sajtó és elemzők keserű pirulaként fogadták a Trump–Putyin találkozó budapesti helyszínének lehetőségét.

Ha Magyarország lehet a közvetítő a nagyhatalmak között, az növeli Magyarország stratégiai súlyát, de bizonyítja az Európai Unió súlytalanságát is, különösen a brit, francia, német és lengyel vezetők esetében

– tette hozzá.

