Háború Ukrajnában: Zelenszkij kitart az offenzíva mellett, Biden Putyint hibáztatja

Légvédelmi szirénák hangja harsant fel az ukrán fővárosban. Kijev mellett átfogó orosz légitámadás ért több más várost is. A vezérkar ugyanakkor azt állítja: az orosz drónok többségét megsemmisítettek. Harmincból huszonnyolcat. Ezt ugyanakkor a Kreml cáfolta.

Moszkva közölte: ők csak olyan célpontokat támadtak, ahol külföldi gyártmányú hadieszközöket tároltak. Emellett több ukrán katonai létesítményt is megsemmisítettek. A föderáció azt állatja: valamennyi objektumot eltalálták.

Moszkva védelmi minisztere eközben arról számolt be, hogy az ukránok továbbra sem tettek le arról, hogy terrorcselekményeket és szabotázsakciókat kövessenek el a Krím félszigeten.

"Az ukrán fegyveres erők azt tervezik, hogy HIMARS és Storm Shadow rakétákkal mérnek csapásokat Oroszország területére, köztük a Krímre. Ezeknek a lövedékeknek a használata azonnali csapásokat vonna maga után az ukrán döntéshozó központok ellen, valamint az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság teljes körű bevonását jelentené a konfliktusba" - közölte Szergej Sojgu.

Ukrán katonai források eközben azt is nyilvánosságra hozták, hogy rakéták csapódtak be a lengyel határhoz közeli Lembergben is, ahol tűz keletkezett egy fontos infrastrukturális létesítményben.

Volodimir Zelenszkij elnök pedig legutóbbi videóüzenetében is a harcok folytatására szólított fel.

"A hadművelet valójában nyomásgyakorlás is, amely erős kifejezőerővel bír. Ez nyitja meg az utat az ukrán egységek előtt, a kék-sárga nemzeti lobogónk előtt. Országunk zászlaja fog lobogni keleten és délen is. A gonosz nem állíthat meg bennünket. Ez a mi földünk, a mi országunk" - hangsúlyozta az államfő.

A csaknem 16 hónapja tartó harcok kapcsán megszólalt Joe Biden is. Az amerikai elnök arra reagált, hogy Oroszország taktikai atomfegyvereket szállított Fehéroroszországba. A demokrata vezető szerint valós fenyegetés, hogy Putyin ezeket be is veti Ukrajnában.

Biden arra azonban nem reagált, hogy az Egyesült Államok szegényített uránt tartalmazó lövedékeket tervez szállítani Ukrajnának. Sőt, Washingtonban már jóváhagyták, hogy a védelmi tárca az Abrams harckocsikat szegényített uránt tartalmazó lövedékekkel szerelné fel.