Háború Ukrajnában: Valós volt-e a tűzszüneti javaslat Oroszország részéről?

A kijevi vezetés továbbra is azt bizonygatja, hogy az orosz csapatok megszegték saját maguk fegyverszüneti ígéretét. Ezt azonban Moszkva folyamatosan tagadja. Közben a felek 50-50 katona fogolycseréjében állapodtak.

Az ukrán himnuszt énekelve, a nemzeti zászlóz lobogtatva mosollyal az arcukon indultak haza az ukrán katonák. A 2023-as év első fogolycseréje után 50 ukrán és 50 orosz katona szabadult ki a fogságból.

Közben a kijevi vezetés még mindig azzal van elfoglalva, hogy állításuk szerint az oroszok megszegték az ortodox karácsony idejére bejelentett fegyverszünetüket. Pedig az ukránok a fegyvernyugvást eleve nem fogadták el, mert szerintük az csak orosz csapda volt.

A donyecki terület kormányzója szerint legalább egy civil meghalt, nyolcan pedig megsebesültek a Bahmut elleni orosz ostromban. A Föderáció közben azt állítja, hogy csapataik csak reagáltak az őket ért ukrán támadásokra, de offenzívát nem indítottak.

Közben Zaporizzsja megye kormányzója még tovább ment az oroszok hibáztatásával. A politikus egy tévéműsorban azt állította, hogy a Föderáció csapatai nem hogy nem tartották be a tűzszünetet, de az ENSZ humanitárius missziójára is tüzet nyitottak. A fegyvernyugvás után pedig Herszon lakónegyedét tiltott gyújtólövedékkel lőtték - vádolta meg háborús bűnnel is az orosz csapatokat a megye kormányzója.

A brit kormány márciusra globális igazságügyi-miniszteri csúcsot hívott össze a háborús bűncselekmények kivizsgálása érdekében.