Háború Ukrajnában - Ukrán válaszcsapás miatt nincs áram az oroszországi Brjanszkban

Ukrán válaszcsapás miatt megszűnt reggel az áramszolgáltatás az oroszországi Brjanszkban, az orosz rakétatámadások miatt pedig Kijevben rendeltek el vészhelyzeti áramszünetet. Nem hallgattak a fegyverek az ünnepek alatt sem.

Szilveszter éjjel Ukrajna középső részén átfogó támadás-sorozatot indítottak az oroszok a Fekete-tenger felől. Drónokat is bevetettek, Kijevben többször is légiriadó volt, legutóbb ma. Moszkva állítása szerint az ukrán dróngyártást támadták, a rakétacsapások egy gyermekkórházat is eltaláltak, három ember meghalt.

Az ukrán jelentésekben az áll, hogy az orosz erők nemcsak a nélkülözhetetlen infrastruktúrát, hanem számos városban a lakott területeket, szállodákat, garázsokat és az úthálózatot támadják.

Teljes adás:

