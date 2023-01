Háború Ukrajnában - Ukrajnában már alig van behívható férfi, mert vagy meghaltak, megsebesültek, vagy elmenekültek a háború elől

Megosztás itt:

Jelenős orosz sikerekről érkeztek hírek a hétvégén. Herszonban az infrastrukturális károk mellett civilek is életüket vesztették a Föderáció folyamatos ostromában. Vuhledárnál a védővonalat már áttörték az orosz csapatok, a következő napokban akár el is foglalhatják a várost. Közben az ukránokat háborús bűnnel vádolják, amiért egy kórházra mértek csapást.

A helyi beszámolók szerint az orosz offenzíva során egy tömegközlekedési vállalat épülete teljesen megsemmisült, négy lakóház, több autó, egy kórház és egy iskola rongálódott meg. A támadásokban legalább hárman vesztették életüket és kilencen megsebesültek.

Gomolygó füstfelhő lengi be a Donyecki településeket is. Vuhledár környékén is véres harcok folynak. A beszámolók szerint az orosz erőknek sikerült áttörniük a délkelet-ukrajnai város körüli első védvonalat. Az amerikai Instititute for the Study of War jelentése szerint az orosz csapatok folyamatosan váltják fel a Wagner-csoport erőit a környékbeli harcok során.

Az orosz külügyminisztérium azzal vádolta meg az ukrán hadsereget, hogy szándékosan mértek csapást egy kórházra, amit háborús bűnnek minősítettek.

Az ukrán vezérkar a vádakra nem reagált, viszont közölték, az orosz Wagner-csoport mintegy 300 tagját szállították egy kórházba a Luhanszki régióban. Hozzátették ugyanakkor, hogy az orvosok nem hajlandóak ellátni őket.

A fegyverszállítások elnyújtják a háborút

A fegyverszállítások elnyújtják a háborút és növelik a halottak számát, azonban mennyiben Ukrajna patthelyzetet tud kialakítani a fronton, akkor Kijev szemszögéből nézve volt értelme a fegyverszállításoknak - erről beszélt Nógrádi György a Napindítóban. A biztonságpolitikai szakértő rámutatott, ellenkező esetben Ukrajnát fegyverekkel ellátni teljesen értelmetlenné válna.