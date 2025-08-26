Háború Ukrajnában – Törökország kész biztonsági garanciákat nyújtani Ukrajnának a Fekete-tengeren + videó

A tartalomból:
- Ankara segítene Kijevnek megtisztítani aknáktól a tengeri területeket, valamint újjáépíthetik az ukrán haditengerészetet is. Sőt a törökországi ukrán nagykövet elárulta, hogy a törökök felajánlották a segítségüket a szárazföldi aknák hatástalanításához is. Egyes információk szerint Oroszország hajlandó elfogadni a török jelenlétet a tengeri területeken, amennyiben ez nem a NATO keretrendszerén belül történik.
- Törökország már több ízben megerősítette, hogy szilárdan betartja a montreux-i egyezményt. Az 1936-ban kötött megállapodás lehetővé teszi Ankara számára, hogy háborús időben lezárja a szorosokat a hadihajók előtt, ami hatalmas geopolitikai fegyver a törökök számára. Akkor látszólag Anglia vesztett a legtöbbet a megállapodáson, hiszen hadiflottája többé nem befolyásolhatta érdemben a Fekete-tenger menti országok erőviszonyait.
- A törökök pedig a szerződés értelmében az ukrajnai háború kirobbanása után lezárták a Boszporuszt és a Dardanellákat a hadihajók előtt. A brit védelmi minisztérium még 2024-ben azt állította, hogy átadtak Ukrajnának két Sandown osztályú aknaszedő hajót a Fekete-tenger biztonságának javítására. A török hatóságok cáfolták azokat az információkat, melyek szerint átengedték volna a szorosokon a brit hajókat.
