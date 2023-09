Háború Ukrajnában - Több száz nyugati vállalat segíthet fegyvereket gyártani Ukrajnának

Megosztás itt:

Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő és ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász elemzték a legfrissebb háborús híreket, majd Dunda György tudósított Kárpátaljáról.

"Történelmi döntést láthatunk az Egyesült Államoktól, akikkel közös fegyvergyártásba kezdünk. Védelmi rendszereket is fogunk gyártani, a légvédelmet is beleértve. Ez a közelmúltig teljesen elképzelhetetlennek tűnt, de most valósággá vált" - jelentette az ukrán elnök.

A hírek szerint Zelenszkij több megállapodást is aláírt, amelyek nyomán több száz vállalat kapcsolódhat be a fegyvergyártásba Ukrajna számára.

Cirkáló-rakétákkal és drónokkal támadta az odesszai kikötőt az orosz hadsereg

Az orosz hadsereg hétfőn négy bombát dobott le a dél-ukrajnai Herszon megyében lévő Beriszlav városra

Az ukrán erőket kiverték a Bahmuttól északnyugatra lévő Orihovo-Vaszlijivka településről

A kanadai parlament előtt egy, a második világháborúban a nácik oldalán harcoló ukrán katonát tapsoltak meg

Eközben Abrams tankok érkeztek Ukrajnában az Amerikai Egyesült Államokból

Joe Biden személyesen ígért ATACMS-típusú rakétákat az ukrán elnöknek

