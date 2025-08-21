Háború Ukrajnában - Súlyos csapás érte Munkácsot + videó

A Bloomberg korábban írta azt, hogy Donald Trump Orbán Viktort is felhívta az alaszkai csúcstalálkozó után és a hírügynökség cikkei szerint az amerikai elnök próbálta meggyőzni a magyar kormányfőt, hogy Magyarország támogassa Ukrajna uniós csatlakozását.
A NATO-tagoknak 400 százalékkal kell növelniük légi és rakétavédelmüket az Oroszországból érkező fenyegetés elhárítása érdekében – emellett érvelt a katonai szövetség vezetője, Mark Rutte Londonban. A hírre Nógrádi György biztonságpolitikai szakártő reagált a keddi Napindító című műsorunkban.