2025. 08. 21. Csütörtök Sámuel, Hajna napja
Háború Ukrajnában

Háború Ukrajnában - Súlyos csapás érte Munkácsot + videó

2025. augusztus 21., csütörtök 08:15 | HírTV
Kárpátalja Munkács légi csapások Háború Ukrajnában

Oroszország nagyszabású légitámadást indított Ukrajna-szerte, csapások érték Kárpátalját is. A részletekről Dunda György kárpátaljai tudósító számolt be a HírTV Napindító című műsorában.

Hatalmasat fordul az időjárásunk

Németh Balázs: Geszti Péter megnyilvánulása igazi suttyó, prosztó poén volt + videó

Gyopáros Alpár: Gyors reakció KamuPetire

