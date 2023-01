Háború Ukrajnában: Sokkoló jóslattal állt elő az ukrán elnöki hivatal lemondott tanácsadója

Megosztás itt:

Olekszij Aresztovics azért távozott az ukrán elnöki iroda volt tanácsadói posztjáról, mert elismerte, hogy a dnyiprói tömbházba egy ukrán légvédelem által lelőtt orosz rakéta csapódott, tehát az oroszok nem szándékosan lőtték a polgári célpontot, ahogy azt hivatalos kijevi források állították immár szabadon, nem hivatalos minőségben arról beszélt, hogy csekély annak az esélye, hogy Ukrajna megnyeri a háborút.

Hogy egy önálló-saját véleményt fogalmazott meg, arra az a bizonyíték, hogy az angol nyelvű ukrán médiában (Kiyev Independent, Kiyev Post, Ukrainska Pravda, Ukrinform hrügynökség) nincs nyoma a kijelentésnek, és a nyugati média sem kapta fel a hírt. Talán így volt, és talán még szabadlábon van annak ellenére, hogy ilyen véleménnyel könynen megütheti azembert a bokáját...

Mindeközben tovább folytatódik a bohózat az Ukrajna által kért modern tankok ügyében. Küldenek is meg nem is, küldenek, de nem most, akkor is majd csak annyit, pár tucatot, ami aligha fordít a háború állásán, és így nem bőszítik fel kellőképpen az oroszokat.

