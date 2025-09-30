Keresés

Háború Ukrajnában

Háború Ukrajnában – Sokaknak nincs hova hazamenniük, mégsem menekülnek el + videó

2025. szeptember 30., kedd 08:50 | HírTV
háború menekültek Háború Ukrajnában

Továbbra is rengeteg menekült érkezik a harcok sújtotta területekről Nyugat-Ukrajnába és Kárpátaljára, jelenleg pedig több tízezer ember várja azt is, hogy az ukrán hatóságok kimenekítsék őket. Sokak viszont úgy döntenek, maradnak, annak ellenére, hogy se víz, se fűtés az adott területen.

  • Háború Ukrajnában – Sokaknak nincs hova hazamenniük, mégsem menekülnek el + videó

Az okokról Dunda György tudósító számolt be a Napindítóban: 

 

 

Háború Ukrajnában

