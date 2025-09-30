Háború Ukrajnában – Sokaknak nincs hova hazamenniük, mégsem menekülnek el + videó

H. Ákos tüntetői lincshangulatot keltettek a 82 éves Pál atya ellen + videó

Vezércikk - Orbán Viktor szerint komolyan kell venni a félnótás politikusokat is + videó

Milliók életét befolyásolható tervet jelentettek be Trumpék Washingtonban – Ez mindent megváltoztathat a Közel-Keleten

A Tisza-vezér idegei felmondták a szolgálatot! Az Index lebuktatta, most a bíróságot vette célba Magyar Péter!

Bedőlt az amerikai autóipari óriás – milliárdok úszhatnak el a csődhullámban

A "humorista", aki nem vicces: 2 év fogház is járhat a rágalmazós "mókáért" + videó

Ezzel a lépésével Trump akár el is döntheti a háború kimenetelét

Elfogadhatatlan döntés Strasbourgban: az Európa Tanács elutasította az új magyar bírói jelölteket

Ez a döbbenetes tárgy volt Kaszás Nikolett holtteste mellett – Itt a lány halálának a brutális titka

Az ukrán hírszerzés szerint Oroszország a Balti-tengeren közlekedő olajtankereket használhat arra, hogy drónokat indítson, amelyek NATO-tagállamok légterét is megsértik. A témában Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója volt a Napindító vendége.

A brit belügyminiszter új feltételeket szabna a bevándorlóknak: csak azok maradhatnak, akik bizonyítják, hogy érdemben hozzájárulnak a társadalomhoz.

Svenk, a HírTV mozimagazinja A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Sajtóklub - ajánló Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.

Vezércikk - ajánló Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.