Háború Ukrajnában – Sokaknak nincs hova hazamenniük, mégsem menekülnek el + videó

Továbbra is rengeteg menekült érkezik a harcok sújtotta területekről Nyugat-Ukrajnába és Kárpátaljára, jelenleg pedig több tízezer ember várja azt is, hogy az ukrán hatóságok kimenekítsék őket. Sokak viszont úgy döntenek, maradnak, annak ellenére, hogy se víz, se fűtés az adott területen.
Az okokról Dunda György tudósító számolt be a Napindítóban:
Az ukrán hírszerzés szerint Oroszország a Balti-tengeren közlekedő olajtankereket használhat arra, hogy drónokat indítson, amelyek NATO-tagállamok légterét is megsértik. A témában Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója volt a Napindító vendége.
A hadban álló Ukrajnában elenyésző azok száma, akik önként jelentkeznek katonának emiatt folytatódnak a kényszersorozások és tart az embervadászat a hadkötelesek után. Kijev elvárása, hogy havonta 30 ezer hadkötelest lehessen mozgósítani. A részletekről Dunda György tudósító számolt be a Napindítóban.
Volodimir Zelenszkij szerint még korai lenne pontosan megnevezni, hogy mely országok és milyen formában adhatnak biztosítékokat Kijev számára. Napindító című műsorunk vendége volt Vukics Ferenc katonai szakértő.
Szögesdrót végig a határon, folyamatosan pásztázó határőrők és helikopterek, hogy egyetlen hadköteles férfi se jusson ki Ukrajnából – a részletekről Dunda György kárpátaljai tudósító számolt be a Napindítóban.