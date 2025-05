Háború Ukrajnában: Saskia Esken nem indul az SPD elnöki posztjáért + videó

Megosztás itt:

"Érdekes, mert két vesztes kötött koalíciót. A CDU-CSU történelmének második legrosszabb eredményét érte el. A Szociáldemokrata Párt 16%-al a császárságot is idevéve a legrosszabb eredményt érte el. A párt élén ketten vannak, most ez a trendi. Egy férfi és egy nő. A férfi elment pénzügyminisztere a kancellárnak, ő a jobban ismert. A hölgy az utcáról jött be annak idején, hogy pártelnök akar lenni. Kirúgták, majd visszahívták, hogy senki más jelentkező nincs. Ő az Esken. Elképesztő károkat okozott a Szociáldemokrata Pártnak."

- mondta Nógrádi György, biztonságpolitikai szakértő.

Újabb magyar katona halt meg a határon túl

"Valóban szomorú esemény történt múlt héten Ungváron. Ismét eltemettek egy magyar katona áldozatot. 50 éves volt és őt is, mint sok társát egy utcai ellenőrzés során sorozták be az ukrán hadseregbe és a Donbas, illetve a harkivi régióban teljesített szolgálatot."

- mondta Dunda György, a HírTV kárpátaljai tudósítója.