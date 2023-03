Háború Ukrajnában - Reagált az ukrán kormány az orosz katonák kivégzésére

Megosztás itt:

Hatalmas botrányt váltott ki az, hogy az ukrán katonák újabb orosz sebesülteket lőttek le. A videó után az ukrán kormány is reagálni kényszerült.

Az ukrán elnök képviselője, Mihail Podoljak azt mondta, hogy a sebesültek ukrán katonák által elkövetett kivégzése vizsgálatot követel. A nyilatkozat valószínűleg ahhoz köthető, hogy a felvételek hitelességét a New York Times is megerősítette és sok média is bemutatta.

A felvételen az ukrán hadsereg rálő egy orosz katonára, aki az úton feküdt, és életjeleket mutatott. Mellette több más katona teste látható. A New York Times szerint a felvétel március 30-án készült az orosz hadsereg Kijevből való kivonásakor.

A sebesültek kivégzése háborús bűncselekmény, amelyet a Hágai Nemzetközi bíróság vizsgál és ítél el, ha az bebizonyosodik.

