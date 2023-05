Háború Ukrajnában: Pánik Zaporizzsjánál - kiürítik az atomerőműnél lévő városokat a fokozódó ukrán ágyúzás közepette

Megosztás itt:

Folytatja a szovjet időkből származó Szu-25-ös támadó repülőgépek új fegyverzettel való felszerelését az orosz haderő. A Szu-25-SZ-M3 jelölésű variánsokat már be is vetették. Eközben őrült pánikról számolnak be a tudósítók Zaporozsija közelében.

Tegnap az oroszok 18 települést kezdtek kiüríteni, miután arra számítanak, hogy ukrán találat éri az orosz kézen lévő atomerőművet.

A kiürítést azután kezdték meg, hogy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség nukleáris katasztrófára figyelmeztetett. Az Egyesült Államok bejelentette, az amerikai gyártmányú Abrams tankok nem vesznek részt Ukrajna tavaszi offenzívájában, mivel az USA leszereli az érzékeny technológiákat.

Attól tartanak, hogy az orosz kézre jut. Tegnap 20 NATO-szövetséges és partnerország több mint 35 hadihajója, 13 repülőgépe és nyolc szárazföldi egysége hadgyakorlatot kezdett, amelynek célja lég- és rakétavédelmi képzés egy jövőbeli orosz rakétatámadás ellen.