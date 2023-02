Háború Ukrajnában: Nyelvi genocídium, lakosságcsere, sőt etnikai tisztogatás zajlik Kárpátalján

Megosztás itt:

Nyelvi genocídium, lakosságcsere, sőt etnikai tisztogatás zajlik Kárpátalján, amely már közel áll a nemzetközi jogban megfogalmazott népirtáshoz - ez áll abban a jelentésben, amelyet a Nemzeti Jogvédő Szolgálat nemrég hozott nyilvánosságra.

A szervezet csaknem egy évig vizsgálta a kárpátaljai eseményeket, amelyek az utóbbi időben felgyorsultak és súlyossá váltak.

Gaudi-Nagy Tamás és kollégái a helyszínen tapasztaltak alapján leírják, hiába engedett be Magyarország egy milliónál is több ukrán menekültet, hiába viszi most is véghez történelmének legnagyobb segélyakcióját Ukrajna megsegítésére, békepárti politikája miatt szabályos üldöztetés alatt állnak a kárpátaljai magyarok, akiket már kényszer-sorozással, kiképzés nélkül küldenek a frontra, úgy hogy magyar állampolgárságuk sem védi meg őket.

Eközben órási számban szóródtak szét Európában és élvezik a viszonylagos békés életet azok a hadköteles ukránok, akiknek volt elég pénzük elkerülni a besorozást.

Félrevezetésnek szánták a minszki megállapodásokat

Nem tervezte, hogy betartja a minszki szerződést az ukrán fél - ismerte el a német kancellár után immár Zelenszkij is.

Az ukrán elnök a Der Spiegelnek adott interjújában bevallotta, hogy korábban ő maga is beszélt Angela Merkel volt német kancellárnak és Emmanuel Macron francia elnöknek a minszki megállapodásokról, és elmondta, hogy nem tervezte azok végrehajtását. Zelenszkij azt is elismerte, hogy ugyanezt mondta Vlagyimir Putyin orosz elnöknek az első és egyben utolsó találkozójukon, 2019-ben.

Teljes adás: