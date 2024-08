Háború Ukrajnában – Nógrádi György: egyre több európai vezető mondja azt, hogy béke kell + videó

Megosztás itt:

Az orosz erők tovább nyomulnak előre a Donyeck megyei Toreck irányába. Az ukrán hadsereg csütörtökön első alkalommal ismerte be, hogy az ország keleti részében előrenyomuló orosz haderő kezére jutott Nju Jork mezőváros, és Toreck is egyre nagyobb veszélynek van kitéve.

Az ukrán hatóságok közlése szerint az orosz csapatok tíz kilométernyire vannak a kelet-ukrajnai Pokrovszk fontos közlekedési csomóponttól, és a héten megkezdték az idős lakosok és a gyermekek kimenekítését.

Megkísérelt csapást mérni az ukrán hadsereg a kurszki atomerőműre az éjszaka folyamán - jelentette ki Vlagyimir Putyin. Az orosz elnök hozzátette: az akció sikertelen volt.

Az orosz védelmi tárca közlése szerint az augusztus 6-án elindított kurszki betörés folyamán az ukrán fegyveres erők több mint 4700 katonát és 68 harckocsit veszítettek.

A frontvonal közelébe, Ukrajna északkeleti részébe utazott Volodimir Zelenszkij elnök. Az államfő személyesen tájékozódott az oroszországi Kurszk elleni hadművelet részleteiről Szumi megyében. Meghallgatta az ukrán fegyveres erők főparancsnokának beszámolóját, és megköszönte Olekszandr Szirszkijnek, illetve a katonáknak az eddig elért sikereket. Elemzők azonban arra hívták fel a figyelmet, hogy egyre nagyobb a kijevi kormányerők vesztesége Kurszkban, ráadásul az átcsoportosított katonák hiányoznak a keleti-és dél-ukrajnai frontról.

Elsüllyesztett az ukrán hadsereg egy vasúti kompot, fedélzetén 30 üzemanyagtartállyal, a Krasznodari területen lévő Kavkaz kikötőben. Rakományforgalom tekintetében a kavkazi a második kikötő a Fekete-tenger-Azovi-medence térségében.

Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatója a jövő héten Oroszországba, az Ukrajnával határos Kurszki területen működő atomerőműbe látogat.

A Roszatom orosz állami atomenergetikai vállalat szerint az augusztus elején Kurszk ellen indított ukrán offenzíva veszélyt jelent az ottani atomerőműre.

India komoly szerepet tölthet be az ukrajnai háború gyors befejezésében

- jelentette ki Donald Tusk lengyel kormányfő Varsóban, Narendra Modi indiai miniszterelnökkel közös sajtóértekezleten. Donald Tusk örömét fejezte ki, hogy Narendra Modi "megerősítette készségét személyes szerepvállalására a háború igazságos, békés, gyors befejezése érdekében". Úgy fogalmazott: "Mindketten meg vagyunk győződve arról, hogy India e tekintetben nagyon komoly és pozitív szerepet tölthet be."

Tim Walz hivatalosan is elfogadta az alelnöki jelöltséget a Demokrata Párt chicagói konvencióján. Ezzel eldőlt, hogy a minnesotai kormányzó lesz Kamala Harris helyettese, amennyiben a jelenlegi alelnök megnyeri a november 5-ei választást. A kongresszuson részt vett számos ismert személy is. Politikusok, gazdasági szereplők és befektetők, köztük a Soros birodalom vezetője, Alex Soros is. Felszólalt továbbá több korábbi demokrata párti elnök is. Barack Obama beszédét ugyanakkor nem hallgatta meg Kamala Harris, ami sokak szerint rossz fényt vet a demokraták elnökjelöltjére.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat büntetőeljárást kezdeményezett a CNN amerikai hírtévé újságírója ellen, aki a hatóság szerint illegálisan lépte át az orosz határt, hogy riportot forgasson a kurszki régióban. A Szövetségi Biztonsági Szolgálat az újságírót Nick Paton Walsh brit állampolgárként nevezte meg. Hozzátették: két ukrán újságíró ellen is hasonló eljárást indított.