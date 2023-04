Háború Ukrajnában - Napról napra katonák százait veszítik el a háborús felek Bahmutnál

Megosztás itt:

Továbbra is Bahmut környékén támadnak legnagyobb erőikkel az oroszok, az ukrán hadsereg csak kedden hatvan föderációs támadást vert vissza – állítja a kijevi hadügy. Az ostromlott városban azonban lassítja a mozgást a mindent elborító sár, így az oroszok éjszaka próbálják meglepni az ukrán harcosokat.

Az ukrán katonák közben továbbra is arra várnak, hogy megérkezzenek a hónapokkal ezelőtt ígért nyugati tankok. Kijev tavaszi ellentámadásához ugyanis nélkülözhetetlenek lennének a modern harckocsik. A készületeket azonban az orosz hadvezetés is látja, így jól védhető pozíciókat alakítottak ki a föderációs csapatok, ahonnan továbbra is támadják az ukránokat.

Eközben Kramatorszknál a város egyik gátját áttörte a víz, a település jelentős részét elárasztotta a közeli folyó. A hírek szerint az árhullám következtében több mint 260 épület került víz alá, csakúgy mint az ukrán katonák védelmi pozíciói és lőszerraktárai.

Szentpéterváron pedig bíróság elé állították a kávézói robbantás gyanúsítottját. A 26 éves nő egy szoborba rejtett bombát vitt be egy rendezvényre, amely végül végzett a népszerű orosz bloggerrel, Vladlen Tatarszkijjel. A háborúellenes tüntetésen korábban is őrizetbe vett aktivistát terrorizmussal vádolják, börtönbüntetése akár negyven évig is terjedhet.

Az áldozat emlékére máris óriásplakátokat helyeztek el az orosz irányítás alatt álló ukrajnai területeken. A táblán az elhunyt egyik legismertebb idézete olvasható: "Életemet adom a győzelmünkért! Oroszország győzelméért!"