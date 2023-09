Megosztás itt:

Az orosz hadvezetés is jelentett: Moszkva szerint több helyen visszaverték az ukránok támadásait - többek közt Donyecknél és Zaporizzsjánál is sikeres védekezésről számolt be Oroszország.

A Föderáció tüzérsége és rakétarendszerei pedig komoly pusztítást végeztek: radarrendszereket, lőszerraktárakat és parancsnoki állásokat is eltaláltak.

Teljes adás: