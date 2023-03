Háború Ukrajnában: Miről szólhat valójában az Északi Áramlat-ügy?

Megosztás itt:

Hollywoodi porhintésnek és ostoba amerikai propagandának nevezte Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács elnökhelyettese az Északi Áramlat felrobbantására vonatkozó sajtóhíreket.

A The New York Times kedden arról számolt be, hogy amerikai hírszerzési tisztviselők szerint egy ukránbarát csoport részvételére utaló információik vannak a csővezetéket ért szabotázsban.

A Kreml nem hiszi, hogy ukránbarát magánemberek állhattak a gázvezetékek elleni robbantások mögött, mert ilyenre csak kevés különleges szolgálat képes.

Közben egyre súlyodbodnak a harcok a kulcsfontosságú Bahmutban, Zelenszkij már azt is fölvetette, hogy Bahmut orosz kézre kerülése megnyitja az utat a főbb városok felé, és akár a háború elvesztéséhez vezethet.

Orbán Viktor szerint soha ilyen közel nem volt a világ ahhoz, hogy egy lokális háborúból világháború legyen. Mint mondta, emberek csinálják a háborút, az érdekmegközelítések nem zárhatóak ki, anélkül hogy konkrét országokat neveznénk meg.

Teljes adás: