Háború Ukrajnában: Medvegyev szerint Trump rosszabb, mint Harris + videó

Donald Trump amerikai republikánus elnökjelölt csütörtökön azt mondta, hogy nem tudja, mit érezzen Vlagyimir Putyin orosz elnökkel kapcsolatban, aki kijelentette, hogy jobban kedveli demokrata riválisát, Kamala Harris alelnököt. Putyin azt is megjegyezte, hogy Trump vezette be a legtöbb szankciót Oroszország ellen.

