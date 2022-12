Háború Ukrajnában: Magyarország testére szabott zsaroló szankció?

Megosztás itt:

Megszűnt a magyar üzemanyagársapka a Mol ellátási problémái miatt. A rendkívüli bejelentést egy pánikvásárlási hullám előzte meg, ami miatt a hazai benzinkutak egynegyede leürült, ilyen még nem volt a Moltörténetében - mondta Hernádi Zsolt. A magyar olajipari vállalat vezérigazgatója szerint csak importból lehet megoldani a magyarországi üzemanyagellátást, miután a most életbe lépett olajembargó egy olyan rendelkezést is tartalmaz, aminek értelmében orosz kőolajterméket tilos vásárolni harmadik országból. Így azután a Mol nem hozhatja be Magyarországra a saját pozsonyi illetve fiumei finomítójában előállított üzemanyagot.

Úgy tudni, hogy a benzinkutakon múlt héten kezdődött pánikvásárlást egy SMS-hullám váltotta ki, amiben benzinhiányra figyelmeztették a lakosságot. Volt már ilyenre példa, amikor pl. 2011-ben hasonló kör SMS-kel hergelték az embereket, hogy azonnal vegyék ki a megtakarításaikat, mert a kormány állítólag be fogja azokat fagyasztani. Ami nyilván nem volt igaz, viszont ezzel be lehet dönteni a bankrendszert.

