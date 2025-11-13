Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 13. Csütörtök Szilvia napja
Jelenleg a TV-ben:

Radar

Következik:

Kormányinfó 10:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Háború Ukrajnában

Háború Ukrajnában - korrupciós botrány: külföldre menekült Volodimir Zelenszkij jó barátja + videó

2025. november 13., csütörtök 08:36 | HírTV
elemzés korrupciós botrány Volodimir Zelenszkij Háború Ukrajnában

Hidegkuti Konstantin nemzetközi kapcsolatok szakértő szerint a korrupció Ukrajnában a függetlenség kikiáltása óta folyamatosan jelen van. Kiemelte, bár a botrány komoly, az elnök valószínűleg túl fogja élni a helyzetet, megpróbálva másra hárítani a felelősséget.

  • Háború Ukrajnában - korrupciós botrány: külföldre menekült Volodimir Zelenszkij jó barátja + videó

A tartalomból: 

  • A Kijev Independent forrásai szerint az ukrán elnök vélhetően azért akarta megszüntetni még júliusban a korrupcióellenes szervezetek függetlenségét, hogy az egyik legjobb barátja megússza a felelősségre vonást. Volodimir Zelenszkij volt üzlettársa ugyanis egy olyan országos hálózatot működtetett a korrupcióellenes ügyészség szerint, amely milliárdokat sikkasztott bankoktól és az állami energiavállalatoktól.
  • Timur Mindics azóta külföldre szökött az igazságszolgáltatás elől, egyes források szerint Ausztriába menekült.
  • A nyomozók bemutatták a 15 hónap alatt lehallgatott, telefon- és egyéb beszélgetés egyes részleteit, amelyben az országos korrupciós hálózat tagjai nyíltan tárgyaltak a fizetendő kenőpénzekről.
  • A nyomozás során számos magas rangú ukrán politikus érintettsége is felmerült. Felfüggesztették például Herman Haluscsenko igazságügyi minisztert, de az ügyészség szerint Rusztem Umerov volt védelmi miniszter is érintett az ügyben.
  • A korrupcióellenes iroda szerint Volodimir Zelenszkij jó barátja, Timur Mindics egy olyan hálózatot működtett, amelyben az állami atomenergia-vállalat alvállakozóinak 10-15 % kenőpénzt kellett fizetniük a megrendelésekért, és ezzel Mindics majdnem 5 milliárd dollárt keresett.
  • Az ukrán oligarcha és Volodimir Zelenszkij barátsága nem ma kezdődött. Például közösen készítették azt a tévésorozatot, amely úgymond sztárrá tette Zelenszkijt a 2010-es években.

Teljes adás: 

 

 

További híreink

Enyhe nappal, fagyos éjszaka vár ránk

Kiderült, mi okozhatta a gyerekek tömeges megbetegedését Egerben

Rejtélyes üzenetet tett fel a közösségi oldalára a gyönyörű 16 éves isaszegi lány, mielőtt megtörtént a tragédia

Gyászban teljes Katalónia, a Barcelona elnöke kioltotta a remény lángját

Ármány és szerelem: Megérkezett 2026 első horoszkópja

Tömegek tiltakoztak a tiszás tervek és a sorkatonaság visszavezetése ellen

Cseh Katalint kizárták a Momentumból + videó

Dupla Tízes: már Örményországban bebiztosítja a válogatott a második helyet? 

Orbán Viktor sikerétől hangos a világsajtó + videó

További híreink

Orbán Viktor sikerétől hangos a világsajtó + videó

Pokrovszknál beállt a front – mindkét fél nagy erőket összepontosított a terület feletti irányításért

Mozgott a föld Magyarországon: októberben 161 rengést mértek, kettőt érezni is lehetett

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Bukta: A vádlottak padjára került a magyarokat rendszeresen ostorozó liberális eu-s politikus
2
Cseh Katalint kizárták a Momentumból + videó
3
Vezércikk – Az egyik legelkötelezettebb aktivistája hagyta faképnél Magyar Pétert + videó
4
A Tisza egyik leghűségesebb támogatója hagyta el a pártot, még a tiszás tárgyait is elajándékozza + videó
5
Házkutatást tartottak ByeAlexnél
6
Kormányinfó és elemzés - élő közvetítés + videó
7
Kiderült, mi okozhatta a gyerekek tömeges megbetegedését Egerben
8
Riasztás – Hogyan fordulhat egy szexjáték gyilkosságba? + videó
9
Megszólalt az Ukrajnában kirobban korrupciós botrányról Orbán Viktor
10
Riasztás – Halálos fogás – ítélet született a gyilkos galócás nő ügyében + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!