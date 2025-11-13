Háború Ukrajnában - korrupciós botrány: külföldre menekült Volodimir Zelenszkij jó barátja + videó

A tartalomból:
- A Kijev Independent forrásai szerint az ukrán elnök vélhetően azért akarta megszüntetni még júliusban a korrupcióellenes szervezetek függetlenségét, hogy az egyik legjobb barátja megússza a felelősségre vonást. Volodimir Zelenszkij volt üzlettársa ugyanis egy olyan országos hálózatot működtetett a korrupcióellenes ügyészség szerint, amely milliárdokat sikkasztott bankoktól és az állami energiavállalatoktól.
- Timur Mindics azóta külföldre szökött az igazságszolgáltatás elől, egyes források szerint Ausztriába menekült.
- A nyomozók bemutatták a 15 hónap alatt lehallgatott, telefon- és egyéb beszélgetés egyes részleteit, amelyben az országos korrupciós hálózat tagjai nyíltan tárgyaltak a fizetendő kenőpénzekről.
- A nyomozás során számos magas rangú ukrán politikus érintettsége is felmerült. Felfüggesztették például Herman Haluscsenko igazságügyi minisztert, de az ügyészség szerint Rusztem Umerov volt védelmi miniszter is érintett az ügyben.
- A korrupcióellenes iroda szerint Volodimir Zelenszkij jó barátja, Timur Mindics egy olyan hálózatot működtett, amelyben az állami atomenergia-vállalat alvállakozóinak 10-15 % kenőpénzt kellett fizetniük a megrendelésekért, és ezzel Mindics majdnem 5 milliárd dollárt keresett.
- Az ukrán oligarcha és Volodimir Zelenszkij barátsága nem ma kezdődött. Például közösen készítették azt a tévésorozatot, amely úgymond sztárrá tette Zelenszkijt a 2010-es években.
Teljes adás: