Ismét ellentétes hírek érkeztek az orosz-ukrán frontról. Moszkva és Kijev egyaránt katonai sikerekről számolt be. Volodimir Zelenszkij elnök pedig újabb fegyvereket kért a harcok folytatásához a Nyugattól. Azonban Kijev több szövetségese is bejelentette, hogy a végletekig nem tudja és nem is akarja támogatni pénzügyileg Ukrajnát.