Háború Ukrajnában: Joe Biden többet várt az ukrán ellentámadástól

Megosztás itt:

Számos alkalommal megszellőztette a napokban az amerikai sajtó, hogy Joe Biden elnök többet várt az ukrán ellentámadástól. Ezért is utazott Washingtonba a NATO-főtitkár, hogy személyesen biztosítsa az Egyesült Államok első emberét arról, hogy a kijevi kormányerők sikereket érnek el a fronton.

Jens Stoltenberg szerint a nyugati fegyverekkel harcoló ukránok több területet is visszafoglaltak az oroszoktól. A norvég diplomata ugyanakkor kénytelen volt azt is elismerni, hogy a műveletek sok nehézséggel járnak.

„Annak a támogatásnak köszönhetően, amelyet közösen nyújtunk Ukrajnának, változást érnek el az országukat védő katonák a harctéren. Az offenzíva során pedig lasssan, de biztosan haladnak előre az egységek. Természetesen ez még a kezdeti fázis, ezért a veszteségek olykor jelentősek” – hangsúlyozta a főtitkár.

Stoltenberg Amerikába utazása, ha Biden elnököt nem is, de az amerikai külügyminisztert meggyőzte. A tárca be is jelentette, hogy az Egyesült Államok újabb 325 millió dolláros, azaz mintegy 100 milliárd forintos katonai támogatást nyújt Ukrajnának.

A konfliktus kezdete óta ez már a 40. készletlehívás, amelynek keretében Washington fegyvereket és katonai eszközöket bocsát Kijev rendelkezésére.

Az ellentámadás miatt Vlagyimir Putyin úgy döntött, hogy támogatja Szergej Sojgu védelmi miniszter javaslatát, hogy a tárca irányítása alá sorozzák be az oroszok oldalán harcoló magánalakulatokat.

„Az orosz katonai tervekről kizárólag négyszemközt beszélhetünk. Ami azonban általánosságban elmondható, hogy minden azon múlik, hogy mi az aktuális helyzet, és hogyan alakul az ukrán ellentámadás. Ahhoz kell idomulni, és a megfelelő lépéseket megtenni. Kulcsfontosságú, hogy a civileket védeni kell, nem lehetnek polgári áldozatok. Ezt is szem előtt kell tartanunk” – szögezte le a Föderáció első embere.

A fegyveres egységek csatlakozásának végső határideje július 1-je, de már most számos alakulat jelentkezett, köztük a csecsenek is. A Wagner zsoldoscsoport vezetője ugyanakkor még nem. Jevgenyij Prigozsin bejelentette, hogy nem köt szerződést a minisztériummal.

Nem úgy a csecsenek, akik már májusban bejelentették, hogy ők váltják Prigozsin embereit Bahmutban. Ramzan Kadirov vállalta, hogy a fegyveres erők egyik parancsnoka aláírja a szerződést.