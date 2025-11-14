Háború Ukrajnában - Hozzá lehet-e nyúlni a befagyasztott orosz vagyonhoz? + videó

Az Európai Unióban felmerült a befagyasztott orosz vagyon felhasználása Ukrajna finanszírozására, amelyet Ursula von der Leyen a leghatékonyabb módszernek nevezett. Erről a témáról is véleményt mondott Robert C. Castel, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai szakértője, a Magyar Nemzet főmunkatársa a HírTV Napindító című műsorában.
Az orosz hadsereg rakétákkal és drónokkal támadott ukrajnai célpontokat péntekre virradóra, többen meghaltak, több tucatnyian megsebesültek és komoly károk keletkeztek - jelentették katonai és helyhatósági források jelentései alapján ukrán hírügynökségek és hírportálok.
Amíg Donald Trumpnak hívják az Amerikai Egyesült Államok elnökét és nemzeti kormány van Magyarországon, és addig a rezsicsökkentés él - erről a miniszterelnök beszélt a Kossuth rádióban, akinek interjúját ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász elemezte.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Ukrajnában Volodimir Zelenszkij elnök amerikai látogatása előtt sokan biztosak voltak abban, hogy Kijev megkapja a Tomahawk rakétákat, és az USA teljes mellszélességgel Ukrajna mögé áll. A témában kapcsoltuk Dunda György kárpátaljai tudósítót.
Az ukrán hírszerzés szerint Oroszország a Balti-tengeren közlekedő olajtankereket használhat arra, hogy drónokat indítson, amelyek NATO-tagállamok légterét is megsértik. A témában Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója volt a Napindító vendége.
Továbbra is rengeteg menekült érkezik a harcok sújtotta területekről Nyugat-Ukrajnába és Kárpátaljára, jelenleg pedig több tízezer ember várja azt is, hogy az ukrán hatóságok kimenekítsék őket. Sokak viszont úgy döntenek, maradnak, annak ellenére, hogy se víz, se fűtés az adott területen.