Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 14. Péntek Aliz napja
Jelenleg a TV-ben:

Radar

Következik:

Komment 11:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Háború Ukrajnában

Háború Ukrajnában - Hozzá lehet-e nyúlni a befagyasztott orosz vagyonhoz? + videó

2025. november 14., péntek 08:44 | HírTV
elemzés Háború Ukrajnában Robert C .Castel

Az Európai Unióban felmerült a befagyasztott orosz vagyon felhasználása Ukrajna finanszírozására, amelyet Ursula von der Leyen a leghatékonyabb módszernek nevezett. Erről a témáról is véleményt mondott Robert C. Castel, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai szakértője, a Magyar Nemzet főmunkatársa a HírTV Napindító című műsorában.

  • Háború Ukrajnában - Hozzá lehet-e nyúlni a befagyasztott orosz vagyonhoz? + videó

 

További híreink

Ismeri az emberi elme trükkjeit? – Kvíz hétköznapi pszichológiai jelenségekről

Kiderült, mi okozhatta a gyerekek tömeges megbetegedését Egerben

Hiába a betegség és a gyász: Hibátlanul menetel a Megasztár versenyzője

Gattuso odaszólt a gyalázkodó szurkolóknak, reménytelennek tűnő helyzetben az olaszok

Videón az ütés: Ronaldót kiállították könyöklésért, és aztán elborult az agya

Kiröhögik Ronaldót, Szoboszlai szomszédját éltetik és Rossit fenyegetik az írek

A tükörbe nézés elmaradt? A Telex nem érti, miért nem nyilatkozik nekik a kormányfő

Ilyet még nem láttunk a Lidlben, csodát tesz a WC-vel ez az új termék

A Hír TV információi szerint ma fotózzák a legnagyobb titokban a Tisza Párt jelöltjeit + videó

További híreink

A Hír TV információi szerint ma fotózzák a legnagyobb titokban a Tisza Párt jelöltjeit + videó

Újabb botrány fenyeget Brüsszelben

Bukta: A vádlottak padjára került a magyarokat rendszeresen ostorozó liberális eu-s politikus

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Újabb botrány fenyeget Brüsszelben
2
Megvan a 3 pont, de megőszültünk – „Nagy nehezen” 1–0 Örményország ellen
3
A tükörbe nézés elmaradt? A Telex nem érti, miért nem nyilatkozik nekik a kormányfő
4
A nagy Zelenszkij-blöff: riogat, hergel, kuncsorog, majd „tárgyalna” – a kétségbeesés anatómiája
5
A Hír TV információi szerint ma fotózzák a legnagyobb titokban a Tisza Párt jelöltjeit + videó
6
A fantom-jelöltek klubja – Miért kell titokban fotózni a Tisza Párt embereit? + videó
7
Peking egyetlen húzással térdre kényszerítheti Európát + videó
8
Orbán Viktor: Aki nem ránk szavaz, velünk az is jól jár + videó
9
Komment - Az adatbotrány mindenkit érinthet, aki valaha is kapcsolatba került a Tisza párttal + videó
10
A két valóság csatája: A washingtoni siker és a brüsszeli projektpárt szánalmas kármentése

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!