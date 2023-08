Megosztás itt:

Hollandia és Dánia is F-16-os harci gépeket küld Ukrajnának - jelentette be Volodimir Zelenszkij. Az ukrán elnök Svédországban is látogatást tett, ottani tárgyalásainak központi témája a svéd gyártású Gripen vadászgépek beszerzése volt.

Közben a Föderáció arról tájékoztatott: több ukrán dróntámadás is érte Oroszországot, Moszkva reptereit biztonsági okokból le kellett zárni.

