Háború Ukrajnában és Izraelben: Volodimir Zelenszkij kész a békére, de NATO-védőernyőt kér az ukrán területekre + videó

"A Zelenszkij-féle újabb tervet a világ kommentátorai és szakértői véleményezik, ez újra a harmadik világháború. Beszéljünk őszintén és fejtsük le a mázt. Azt mondja Zelenszkij, hogy ami Ukrajnából megmaradt, magyarul a terület 80%-a, NATO garanciát kapjon. Bármi történik a NATO vállalja ezen terület védelmét! (...) Nyugati csapatokat vezényelnének Ukrajnába. Hát ez is harmadik világháború. Felsorolják, hogy milyen országok menjenek be és milyen feladatrendszerrel. Ez öngyilkosság. Tehát a nyugati politikának csak van annyi esze, hogy nem dől be a Zelenszkij-féle hülyeségeknek."

- mondta Nógrádi György, biztonságpolitikai szakértő.

Béketeremtés Donald Trumppal

"Nagyon fontos ennek a konfliktusnak a megoldása. Orbán Viktor nem csak itt él Európában és jó kapcsolatokat ápol Donald Trumppal. (...) Neki van a legjobb rálátása erre a konfliktusra, hiszen kereskedelmi kapcsolatot ápolunk Oroszországgal, a magyar történelem eddigi legnagyobb humanitárius segítségnyújtása folyik Ukrajnában és Magyarországon az ukránokkal. A szomszédaink. Ismerjük a kultúrát, a gondolkodást. Azt hiszem Dondald Trump legnagyobb baráti szakértője nem a tábornoka lesz (...), hanem Orbán Viktor, aki itt él a Kárpát-medence közepén."

- mondta Kiss Rajmund, az MCC Diplomáciai Műhely vezetője.