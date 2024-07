Háború Ukrajnában és Izraelben: Visszaléptethetik Bident? + videó

"Megjelent egy markáns ellenvélemény szavazatok formájában az Európai Parlamentben. Ez nem volt olyan sima, mint korábban. Ha számszerűen lehet is keresni kapaszkodókat Ursula von der Leyenéknek, (...) azt sem lehet állítani, hogy a Néppárt teljeséggel kiállna Ursula von der Leyen mellett, de van pártfegyelem és ez alapján szavazták meg. A következő öt évben még etekintetben is lehetnek meglepetések"

"Nekem rendkívül érdekes volt Biden. Egyrészt, elvileg koronavírusos. Nem vagyok orvos, nem tudom eldönteni, de fura, hogy maszkot nem viselt. Valami nem stimmel. Én úgy gondolom, hogy az, hogy bejelentették, hogy ő koronavírusos ez egy óriási esélyt ad, hogy visszalépjen. Mit mondott? Ő akkor hajlandó visszalépni, ha az egészségügyi állapota nem teszi lehetővé, hogy tovább maradjon. Ha koronavírusos, és most mindegy, hogy igen vagy nem, akkor ez egy kíváló ürügy arra, hogy visszaléptessék. Akik a legszűkebb szövetségesei voltak, pl. Obama azt kéri, hogy lépjen vissza, sőt mintkét ház demokrata főnöke azt kérte, és a komplett kongresszus, hogy lépjen vissza, ne csinálja tovább. Én el tudom képzelni, hogy most közlik, hogy fantasztikus volt a teljesítménye, jobb, mint öt Nobel-díjasé együtt véve, de sajnos a covid miatt nem tudja a választási harcot tovább csinálni."

