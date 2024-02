A háború mellett világpolitikai eseményekről is szó volt Nógrádi György, biztonságpolitikai szakértővel, Kiss Rajmund, az MCC Diplomáciai Műhely vezetőjével, és Dunda Györggyel, a HírTV kárpátaljai tudósítójával.

Élesen bírták Zelenszkijt egy újabb város elvesztéséért

Zelenszkijjékkel ukrajnai kritikus csatorna arról számolt be, hogy a korábban védett városaikat azután adják fel az ukrán csapatok, miután megérkeztek a nyugati pénzek. Így volt ez Bahmutnál és így volt most, Avgyijivkánál is.