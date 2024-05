Háború Ukrajnában és Izraelben: Ukrajnának elege van Zenelszkijből + videó

"Irán számos szempontból most kényszerpályán van. Raiszi kormányzata alatt gyakorlatilag az erősen konzervatív szárny megerősödött. (...) Nemzetközi viszonylatban is Irán egy kényszerpályán van. Azt látjuk, hogy az elmúlt időszakban nagyon megromlott a kapcsolat az Egyesült Államokkal, bár kétségtelenül egy fajta optimizmus övezte Joe Biden megválasztását, de azt látjuk, hogy a Dondald Trump által bevezetett 1500 különböző szankció mellé a Biden-kormányzat 700 újabb szankciót léptetett életbe. Emellett, sokkal nagyobb pofon volt Iránnak, hogy megromlott a kapcsolat az Európai Unióval is. "

