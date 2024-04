Háború Ukrajnában és Izraelben – Ukrajnában 27-ről 25 évre csökkentették a mozgósíthatósági életkort + videó

Megosztás itt:

Az ukrán erők az év eleje óta több mint 80 ezer katonát vesztettek – közölte kedden Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter, hozzátéve, hogy az orosz hadsereg tovább csökkenti az ellenség harci potenciálját.

Több mint 14 ezer darab haditechnikai eszközt is megsemmisítettek az orosz erők január óta, köztük 1200 harckocsit és más páncélozott harcjárművet. Ugyanezen időszak alatt Moszkva mintegy 403 négyzetkilométernyi új orosz területet szabadított fel – mondta Sojgu az ország katonai vezetésével tartott konferenciahíváson.

„Alapvetően az orosz propaganda mindig is egy olyan képet igyekezett rajzolni, amiben a saját veszteségeiket csökkentették az ellenségét pedig felnagyították. igaz ez az ukrán félre is. Ebben nincs különbség. A háborús propaganda már csak ilyen. Abból a szempontból lehet igazságtartalma ennek az állításnak, hogy az ukrán részről érkező szavakból is az derül ki, hogy körülbelül 20-30 ezer emberre van szüksége havonta az ukrán hadseregnek ahhoz, hogy a működését fent tudja tartani. (…) Ha azt vesszük, hogy a 80 ezer fő az nem egy állandó vagy végleges veszteséget jelent, hanem sebesültek, halottak és eltűntek, ugye a klasszikus veszteség kategóriák, akkor ez akár igaz is lehet” – fogalmazott Somkuti Bálint, az MCC kutatója, biztonságpolitikai szakértő.

A BudaGabona ügyvezető igazgatója Kína befolyásáról beszélt a mezőgazdasági piac átrendeződése kapcsán.

„Elmennek Brazíliába, időnkét átjönnek Ukrajnába, Oroszországba, kötik a hosszútávú szerződéseket, mert nekik az alapvető biztonság kell. És ez a készletfelépítés az, amit láttunk az elmúlt 3-5 évben, amikor ők fokozatosan és stabilan a piacon voltak ezzel a 10-20 millió tonnás vételeikkel, de állandó jelenlétben voltak.” – mondta Bidló Gábor.