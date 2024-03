Háború Ukrajnában és Izraelben: Ukrajna új ellentámadást tervez + videó

Megosztás itt:

Az adásban Stier Gáborral, a Moszkvatér.com főszerkesztőjével és Vukics Ferenc katonai szakértővel beszélgetett Ferkó Dániel műsorvezető.

A Háború Ukrajnában és Izraelben mostani adásában többi között ezek a témák szerepelnek:

Kanada is hozzájárul az ukrán hadsereg stabilizálásához

Az Egyesült Államok kongresszusa 200 millió dollár újbóli támogatást adhat Ukrajnának

A lengyel vezetés úgy látja, hogy egy új háború előtti időszakban van Európa

Manfred Weber szerint Európának nukleáris fegyverekre van szüksége

Kikötőt akarnak építeni Gázánál az amerikaiak

Ha nem lesz megállapodása március 15-éig, akkor Izrael támadást indít a Hezbollah ellen

Kanada fontolóra veszi katonai kiképzők visszaküldését Ukrajnába , ha „bizonyos feltételek” teljesülnek – mondta a kanadai védelmi miniszter. A kanadai katonai tagokat csak „nem harci” szerepkörben küldenék el – tette hozzá Bill Blair. Kanada több mint 40 000 ukrán katonát képezett ki az Egyesítő hadművelet részeként, amely 2015-ben kezdődött, miután Oroszország annektálta a Krímet. A kanadai hadsereg azonban az orosz inváziót követően kiképzési műveleteit az Egyesült Királyságba, Lettországba és Lengyelországba helyezte át.

Az amerikai kormány azt fontolgatja, hogy a Pentagon költségvetését megcsapolva biztosítja Ukrajnának az égető szükségű katonai támogatást – jelentette szerdán a Bloomberg az ügyet ismerő személyekre hivatkozva. Az egyik forrás azt mondta a hírügynökségnek, hogy a végső döntés még nem született meg. A Fehér Ház által a Pentagon tartalékaiból állítólag kért összeg – mintegy 200 millió dollár – csak töredéke annak a 61 milliárd dolláros ukrajnai csomagnak, amelyet Biden elnök a kongresszustól kért.

Az orosz Biztonsági tanács titkára szerint háborús főpróbákat tart a NATO Észak-Európában. „A közös NATO fegyveres erők Európában megkezdett „Steady Defender 2024” gyakorlatai, amelyek során az Oroszországgal való fegyveres összecsapás forgatókönyvét dolgozzák ki, minden bizonnyal növeli a feszültséget és destabilizálja a helyzetet a világban” – mondta Nyikolaj Patrusev A lengyel miniszterelnök pedig arra figyelmeztet, hogy Európa most éppúgy egy új háború előtti korszakban van, mint a második világháborút megelőzően – írja a The Guardian. A boldog nyugalom ideje lejárt – mondta Donald Tusk - A háború utáni korszak elmúlt. Új időket élünk, egy háború előtti korszakot. Valójában néhány testvérünk számára ez már nem is a háború előtti időszak. Ez teljes körű háború, annak legkegyetlenebb formájában, tette hozzá.

Európának saját nukleáris fegyverre van szüksége, hogy Amerika nélkül is meg tudja védeni magát – mondta Manfred Weber. Az Európai Néppárt vezetője szerint ebben egyelőre az egyetlen uniós atomhatalomra, Franciaországra kellene támaszkodni. Nagy-Britannia teljes civil lakosságának pedig fel kell készülnie arra, hogy háborúba kerülhet Oroszországgal, közölte a brit vezérkar főnöke. Patrick Sanders úgy fogalmazott: nem elég csupán a reguláris erőket modernizálni, mert a katonai konfliktusokat a „polgári hadseregek” nyerik meg.

Joe Biden arra kéri az amerikai hadsereget, hogy építsenek kikötőt Gázában, adta hírül a Fox News. A vészhelyzeti misszió keretében a gázai amerikai kikötő naponta több száz további teherautónyi segélyt biztosít majd” – mondta egy tisztviselő a lap szerint. Hozzátette: „Együtt fogunk egyeztetni az izraeliekkel a szárazföldi biztonsági követelményekről, együttműködünk az ENSZ-szel és humanitárius civil szervezetekkel. A segítség elosztása a gázai övezeten belül és az izraeli telepeken Cipruson keresztül történik, az amerikai hadsereg, valamint a partnerek és szövetségesek koalíciója révén.”

Izrael készen áll a Hezbollah elleni hadműveletre, ha március 15-ig nem születik megállapodás Libanonnal, írja a The Times of Israel. Az izraeli hatóságok március 15-ig szeretnének megállapodni a helyzet normalizálásáról a libanoni határon, ellenkező esetben Izrael teljes értékű hadműveletet indít a Hezbollah mozgalom ellen. A Hezbollahhoz kötődő Al-Akhbar lap szerint az izraeli védelmi minisztérium vezetője, Yoav Gallant azt mondta, hogy a Hezbollah Izrael elleni támadásainak folytatása egyre valószínűbbé teszi a libanoni probléma katonai megoldását.