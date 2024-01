Háború Ukrajnában és Izraelben – Ukrajna NATO csatlakozása azonnali világháborúhoz vezetne + videó

Megosztás itt:

Alar Karis észt elnök országa további támogatásáról biztosította csütörtökön Tallinnban ukrán hivatali kollégáját, Volodimir Zelenszkijt.

„Észtország továbbra is támogatni fogja Ukrajnát, mindaddig, ameddig a háború tart” – mondta Karis.

A balti állam 2027-ig évente bruttó hazai termékének (GDP) 0,25 százalékát szánja Ukrajna támogatására, amely összességében a háború kezdete óta 1,2 milliárd eurót fog kitenni.

„Folyamatos a tárgyalás a NATO és Ukrajna között. Valamint az Európai Unió és Ukrajna között. Az is látszik, hogy Zelenszkij most a három balti államban tett látogatást mind a három államtól fegyvert, pénzt és nagyon sok egyebet kért. Nagyon érdekes volt Zelenszkij hozzáállása, aki először kifejezte háláját és köszönetét, majd az összes nyugati ország felé címezve azt mondta, hogy micsoda dolog, hogy nem adják át a legmodernebb fegyvereket és ezért a nyugatot terheli a felelősség sok ukrán katona haláláért. Hozzátette azt is, hogy Ukrajna a NATO-t védi. Na most ezek a mondatok tényszerűen nem igazak. Az észtek abból indultak ki, hogy mivel Észtország komoly ellenségként tekint Oroszországra és fenyegetettséget érez, ugyanezt érzi a másik két balti állam is. A lengyelek, britek, skandinávok az összes többi európai ország nem, vagy sokkal kevésbé. Ezért az észtek elhatározták, hogy az ukrán nemzeti jövedelem 0,25 százalékát adják át 4 éven keresztül Ukrajnának.”

- mondta Nógrádi György, biztonságpolitikai szakértő.

Jens Stoltenberg rendkívüli ülésre összehívta a NATO–Ukrajna Tanácsot, melyet tavaly azért hoztak létre, hogy szorosabbá tegyék a szövetség és Kijev közötti együttműködést.

Arra a döntésre jutottak, nem adnak több fegyvert Ukrajnának.

Közben az ukrán Honvédelmi Minisztérium részéről érkezett bejelentés szerint 90 milliárd forintnyi hrivnya jogsértés történt.

„4 hónap alatt loptak el ennyit a minisztériumban. Nem a csapatoknál, ezt csak a minisztériumban! Ettől kezdve csodálatos dolog, hogy elmondják, hogy Ukrajnában nincs korrupció. (…) Láthattuk Zelenszkijt gyönyörű zöld pulóverében, tényleg megható ahogy beszélt, de Ukrajna ma sem az Európai Unió, sem a NATO felvételre nem alkalmas. Ebből az Európai Unióba fel lehet venni 10-15 év múlva, az messze van. A NATO-ba nem, mert az azonnali harmadik világháború veszélyét jelenti” - mondta Nógrádi György.

Donald Trump megkérdőjelezte egyik ellenfele, Nikki Haley „amerikaiságát”. A színesbőrű politikust azzal vádolta meg Trump, hogy nincs érvényes állampolgársága, így nem jogosult az elnöki pozícióra. Trump egyébként nem először hivatkozik a származásra, mint kritériumra.

„Ami Trump helyzetét illeti, a legutóbbi felmérések szerint 0,6 százalékkal vezet Biden előtt országosan. (…) A felmérések szerint Nikki Haley-nek lenne a legnagyobb esélye Bidennel szemben.” - mondta Magyarics Tamás, Amerika-szakértő.

Ismét hadköteles korú férfiak próbáltak a Tiszán keresztül próbáltak Ukrajnából elmenekülni.

„Nagyon sokan próbálnak mindenféle lehetséges úton-módon elmenekülni az országból. Nyilván ezek illegális lehetőségek. Nem szeretnék, ha elvinnék őket katonának. Kárpátalján minden naposak az ilyen esetek. Most annak ellenére, hogy nagyon hideg van, kőkemény téli időjárás van, most is akadnak olyanok, akik a Tiszán keresztül próbálnak átúszni akár Magyarország, akár Románia irányába és menekülnek. Az elmúlt 1-2 napban két ilyen eset is történt.” - fogalmazott Dunda György, a HírTV kárpátaljai tudósítója.