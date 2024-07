Háború Ukrajnában és Izraelben: Ukrajna még mindig amerikai fegyverekkel sújtana le Oroszország teljes területére + videó

"Nyugat-Európában a betakarítás kicsit később van, mint Magyarországon. Az elmúlt két hétben, tágabb értelemben az elmúlt 3 hónapban a Nyugat-európai, franciaországi, németországi területeken elsősorban az játszott szerepet, hogy volt csapadék, időnként még túl sok is volt, nem volt elég meleg. Viszont az utóbbi két hétre fókuszálva azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag a csapadék az közel az optimális volt, vagy normális. Illetve a hőmérséklet is javult. Tehát kicsit emelkedett és nem maradt el annyira az átlagtól. Általánosságban az elmúlt napokban megjelent becslések alapján a Franciaország, Németország, Lengyelország régióból a kalászos gabonák termésmennyisége és a rendekezésre álló exportmennyiség az megközelíti a tavalyi évet."

Az ukrán elnöki hivatal továbbra is reméli, Ukrajna a közeljövőben engedélyt kap az Egyesült Államoktól arra, hogy az általuk adományozott fegyverekkel ne csak a határ menti területekre, hanem Oroszország mélyén található célpontokra is csapást mérhessen – írja az Ukrajinszka Pravda.

